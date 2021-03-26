شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يبدأ بالتعافي – تحليل – 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وذلك بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي، وقد جاء ارتفاع السهم على اثر ثبات مستوى الدعم 36.96، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.96، ليستهدف مستوى المقاومة 39.93.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد