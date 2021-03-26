شكرا لقرائتكم خبر عن 24 إصداراً جديداً لـ «معهد التراث» في أيام الشارقة التراثيّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزامناً مع أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 18، أضاف معهد الشارقة للتراث إلى قائمة إصداراته أكثر من 24 عملاً جديداً، تُعرض في جناح «مكتبة الموروث»، التابعة له، على هامش الفعاليات المستمرة في ساحة التراث بقلب الشارقة.

وشملت الإصدارات الحديثة للمعهد موسوعات ودراسات وأبحاثاً، ومعاجم، تضم عناوين من مختلف موضوعات الموروث الشعبي الإماراتي والعربي والعالمي. ومن أبرز الأعمال الصادرة، «موسوعة الحرف والمهن والصناعات التقليدية» لحسن الغردقة، و«موسوعة الأقوال والأمثال» للدكتورة أنيسة فخرو، و«مقاربات نقدية حول موسوعة الكائنات الخرافية» التي شارك في إعدادها مجموعة من المؤلفين، إلى جانب كتاب توثيقي بعنوان «حصاد أسابيع التراث العالمي»، وآخر يضم حصاد أيام الشارقة التراثية، وكتاب «التراث الثقافي العالمي في الدول العربية» للدكتور عبد العزيز سالم، و«علم الأوبئة العربي وأثره في مكافحة جائحة كورونا» لمؤلفه الدكتور خالد حربي، و«معاني الكلمات العامية في اللهجة الإماراتية» للدكتور سالم القمزي، وكتاب الحضارة العربية والإسلامية في مقدونيا (عربي- إنجليزي) للدكتور مسعود إدريس، والدكتور محمد علي، و«وجبة للعقل مفتاح للذاكرة» الصادر عن إدارة المحتوى والنشر بـ«معهد الشارقة للتراث».

وتضمنت القائمة أيضاَ «النخلة النوبية» للدكتورة ناهد بابا، و«فنون أصيلة» لعلي العشر، و«العمائر الإسلامية بمدينة ظفير حجّة باليمن» للدكتور يحيى لطف عبد الله العبالي، وكراسة الراوي أحمد خلفان الزعابي، للدكتور عبد الله المغني، وكراسة راشد المحيان، للدكتور سالم الطنيجي، كما يصدر المعهد يومياً وطوال أيام الشارقة التراثية نشرة خاصة للزوّار للتعريف بما يشهده الحدث من فعاليات ورصد وتوثيق لمشاركات ضيوفه وأبرز عروضهم وأنشطتهم.

وقال د. منّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بالمعهد، ورئيس اللّجنة الثقافية لـ «الأيام»: نعتبر الحدث مناسبة ملائمة لإطلاق حزمة الإصدارات النوعية الجديدة للمعهد، لأن الحدث يمثل فرصة لا تعوض لإطلاع الباحثين والمهتمين بالتراث والجمهور العام على جديد الأبحاث والدراسات، ونهدف أن تصل إصداراتنا إلى من يمكنه الاستفادة منها والاستمتاع بالمعرفة التي تقدمها، لأنها نتاج جهد مؤلفين وفرق بحثية، وتشمل العديد من المعارف والكنوز التي تضيف المزيد من الوعي بقيمة التراث وأهميته في حياة الشعوب، لصياغة ملامح هويتها وتعزيز مستقبلها انطلاقاً من أرضية حضارية راسخة.

وشملت الإصدارات الجديدة للمعهد عناوين أخرى منها، كتاب لمحات إلى الدلالة اللّغوية لأسماء المواضع الشرقية من الإمارات، وكتاب بعنوان «دبا المدينة الفاضلة»، و«اليازره بين الأداء الفنيّ والعمل الحرفي» للدكتور حمد بن صراي وعبد الله الهامور، ودراسات بعنوان «حصن الذيد»، «الثقافة العربية والإسلامية في مقدونيا وكوسوفا»، و«اليوم العالمي للتراث»، و7 كتيبات عن المعارض التراثية، و«حصاد التراث» ودراسة لمجموعة مؤلفين عن الثقافة الشعبية.