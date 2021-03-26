شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتوعد المتسببين في حادث قطاري سوهاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة المتسببين في حادث قطاري سوهاج.

وقال في بيان: «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالوجود بموقع الحادث والمتابعة المستمرة، وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة».

وتابع: «على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواهما، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة. وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله. وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا».

وقالت وزارة الصحة المصرية، إن 32 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 66 عندما اصطدم قطاران في محافظة سوهاج الجمعة. وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه. وذكرت هيئة السكك الحديدية أن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج.

وأضافت أن المكابح تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف وأنها تجري مزيداً من التحقيقات. وقال مصدر أمني لرويترز: «اصطدم القطاران أثناء سيرهما بسرعات ليست عالية جداً ما أدى إلى تدمير عربتين وانقلاب ثالثة». وذكرت وزارة الصحة أنه يجري نقل المصابين إلى المستشفيات وإن 36 سيارة إسعاف توجهت إلى مسرح الحادث.



وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.