تراجع في أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن سعر الذهب تراجع في مصر بقيمة 3 جنيهات، اليوم الجمعة، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيهًا للجرام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يعود إلى هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1739 مساء أمس إلى 1730 دولار، وهي أسعار قابلة للتغير المستمر مع استمرار التداول على الذهب.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

عيار 21 يسجل 764 جنيها.

عيار 18 سجل 655 جنيها.

عيار 24 يسجل 874 جنيه .

الجنيه الذهب 8112 جنيها.

أونصة الذهب 1731 دولار.