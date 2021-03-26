تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، فى حين سجل ثباتا في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.27 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.27 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.