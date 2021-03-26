شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات وظيفية داخل هيئة تنمية السياحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة السياحة والآثار ثمانية قرارت لعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل عدد من الوظائف القيادية بها، وذلك لمدة عام، وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن ذلك يأتي فى إطار الحرص على تمكين أفضل الكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة بالوزارة والهيئات التابعة لها للترقي للمناصب القيادية بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والإنجاز.

و أصدرت الوزارة قرارين بتعيين كل من المهندس خالد عبد الوهاب في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية، وأسامة لبيب في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا.

أما القرارات الآخري فتضمنت تجديد تعيين كل من المهندس أيمن جمال الدين في وظيفة مدير عام مكتب متابعة مشروعات البحر الأحمر، والمهندسة إيمان مصطفى حجازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث ودراسات دعم مشروعات المحافظات، والمهندس محمد رشاد عبد الرحمن في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتقييم والرصد البيئي بالهيئة.

وشريف محمود زهدي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون العملاء، وهالة إبراهيم حسن فاضل في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وياسر على حسن في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية.