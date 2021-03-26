شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة 4 أشهر قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بفعل نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت العملة الأمريكية بالأمس أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 92.69 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.86 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.91 نقطة ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي ، مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ،قبيل تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا حتى اللحظة قرابة 0.9% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل موجة الهبوط التي سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية ، دعم ارتفاع الدولار هذا الأسبوع ،توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

خلال اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس الأمريكي قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه يعتقد أن عام 2021 سيكون على الأكثر ترجيحا عاما قويا "جدا جدا" على مستوى التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأعربت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن ثقتها فى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة ،وأكدت على انفتاحها تجاه البنوك لإعادة شراء الأسهم ودفع الأرباح.

وقال جيروم باول خلال اليوم الأول من شهادته عن المساعدات المالية للإغاثة من فيروس كورونا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن التضخم فى الولايات المتحدة لن يخرج عن نطاق السيطرة ،وقالت "جانيت يلين" إن الزيادات الضريبية فى المستقبل ستكون ضرورية لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال شباط/فبراير ،والتي تقدم أدلة هامة حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر شباط/فبراير المتوقع انخفاض بنسبة 0.8% من ارتفاع بنسبة 2.4% فى كانون الثاني/يناير ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 7.3% من ارتفاع بنسبة 10.0% الشهر السابق.