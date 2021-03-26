شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تكبد خسارة أسبوعية بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنها بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 25.25$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.05$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 24.99$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 24.39$ للأوقية ، فى ظل هبوط معظم المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 3.7% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس عند 92.91 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

الصعود الواسع فى مستويات الدولار ،يأتي بفضل توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، فى ظل نجاح السلطات فى الحد من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.