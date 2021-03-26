شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى أسبوع بفضل تحسن المعنويات فى الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل تحسن المعنويات فى الأسواق ، بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وبعد بيانات قوية عن الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 426.9 نقطة الأعلى منذ 18 آذار/مارس الجاري ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 0.1% بعدما سجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 419 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 3.0% ،مع انتعاش معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق.

تحسن المعنويات فى الأسواق ، بعدما حققت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مكاسب قوية ، بعد جلستين من الخسائر أثارت قلق المستثمرين ،دعم تلك المكاسب تصريحات "جيروم باول" رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد مكاسب قوية لقطاع البنوك والشركات المالية.

قال باول إن البنوك يمكن أن تستأنف عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح بداية من نهاية حزيران/يونيو القادم.

فى ألمانيا ارتفع مؤشر إيفو لقياس مناخ الأعمال فى البلاد إلى 96.6 نقطة فى آذار/مارس الجاري ،بأفضل وتيرة فى نحو عامين تقريبا ،متجاوزا توقعات المحللين مستوي 93.1 نقطة ، وسجل المؤشر مستوي 92.4 نقطة فى شباط/فبراير.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.