شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار لمستوى 59.85 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 54.85 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 59.85 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط