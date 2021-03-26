شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالارتفاع ليعيد اختبار خط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة، ويعاني مؤشر ستوكاستيك من تشبع كبير في الشراء، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتأثر بالنموذج السلبي المذكور، بانتظار زيارة مستوى 1.3580 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3800 لاستمرار الموجة الهابطة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط