تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، فى حين سجل ثباتا في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية،وذلك لعدم وجود تعاملات في البنوك اليوم، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.58 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.84 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.09 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.09 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.94 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.12 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.19 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.73 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.