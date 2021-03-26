شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت مستوى 62.95 ويستقر حوله الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، ليبقى السيناريو السلبي قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار كسر مستوى 61.00 لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا التي تبدأ عند 60.40 وتمتد إلى 57.75، والتي يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 62.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط