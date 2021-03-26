الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت مستوى 62.95 ويستقر حوله الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، ليبقى السيناريو السلبي قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار كسر مستوى 61.00 لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا التي تبدأ عند 60.40 وتمتد إلى 57.75، والتي يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 62.95.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 63.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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