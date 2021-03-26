شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 1720.00 والمقاومة 1740.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو التداولات الجانبية على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن اختراق أحد هذين المستويين مطلوب لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي