شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليتحرك فوق مستوى 1.1780، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1700 كمحطة تالية.

نذكر بأن تماسك السعر فوق 1.1780 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية والتوجه نحو 1.1880 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1690 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط