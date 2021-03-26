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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الإسكندرية عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.
وفى سياق متصل، سجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 %.
وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي تلميحات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.09 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.12 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.