سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الإسكندرية عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

وفى سياق متصل، سجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 %.

وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي تلميحات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي.