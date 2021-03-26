الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الإسكندرية عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

 

وفى سياق متصل، سجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 %.

 

وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي تلميحات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي.

 

 

0208e4d539.jpg

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

784d024064.jpg
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15   جنيه للشراء.

4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.09  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

fbe1d44176.jpg

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

e846350542.jpg

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.11  جنيه للشراء.

 

4.21  جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا