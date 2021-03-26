شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية،وذلك لعدم وجود تعاملات في البنوك اليوم، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.58 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى،" ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند سعر 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.47 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.47 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

18.67 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.55 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.55 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.51 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.49 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.