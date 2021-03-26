شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوشك على تسجيل خسارة أسبوعية بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تسجيل أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,723.29$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,727.07$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,729.78$

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار الذهب حتى اللحظة نسبة 1.25% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي بالأمس أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.91 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي شكل ضغط سلبيا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقاومة بالدولار الأمريكي.

بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ، دعم ارتفاع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع ،توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

خلال اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس الأمريكي قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه يعتقد أن عام 2021 سيكون على الأكثر ترجيحا عاما قويا "جدا جدا" على مستوى التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأعربت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن ثقتها فى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة ،وأكدت على انفتاحها تجاه البنوك لإعادة شراء الأسهم ودفع الأرباح.

وقال جيروم باول خلال اليوم الأول من شهادته عن المساعدات المالية للإغاثة من فيروس كورونا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن التضخم فى الولايات المتحدة لن يخرج عن نطاق السيطرة ،وقالت "جانيت يلين" إن الزيادات الضريبية فى المستقبل ستكون ضرورية لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,043.03 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 22 نيسان/أبريل 2020.