شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل توقعات التعافي الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، لكنه بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة أسرع من نظيره فى أوروبا ،يأتي هذا قبيل صدور قرارات القمة الاقتصادية لزعماء الاتحاد الأوروبي ،والتي سوف تركز كثيرا على معالجة الأضرار الناجمة عن تطورات جائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1788$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1767 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1767$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1761$ ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة بنسبة 1.0% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة لتعافي اقتصاد أوروبا.

بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، دعم صعود الدولار توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام ،أسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

فى المقابل أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

مددت ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" قيود الإغلاق حتى 18 نيسان/أبريل المقبل ، وطلبت من المواطنين البقاء فى منازلهم لمحاولة وقف الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية.

بالإضافة إلى انتشار الموجة الثالثة من فيروس كوفيد-19 ،تأخرت بشدة حملات التطعيم ضد العدوى، بعد توقفها لفترة قصيرة بعد شكوك فى آمان لقاح شركة "استرا زينيكا".

انطلقت بالأمس فى بروكسيل عن طريق الانترنت والأقمار الصناعية القمة الاقتصادية لزعماء الاتحاد الأوروبي ،على أن تصدر القرارات بعد انتهاء الفعاليات فى وقت لاحق اليوم ، حيث من المتوقع التركيز على كيفية معالجة الأضرار الناجمة عن تطورات الجائحة الفيروسية فى القارة العجوز.