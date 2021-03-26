شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الثبات الايجابي- تحليل - 26-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن استقراره المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 128.30 يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 129.20 و 130.10 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك يؤكد انتقاله للمسار الهابط لنتوقع بذلك تكبده لخسائر كبيرة قد تبدأ من 127.40 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 126.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.30 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم