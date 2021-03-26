شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 26-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي مؤقت محاولا التقاط أنفاسه بعد تسجيله لمستوى 148.52, بشكل عام سيبقى الترجيح التصحيحي الهابط بثبات الحاجز المستقر عند 151.50 لنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي بدء تشكيله لتداولات سلبية جديدة ليستهدف بذلك الدعم الأولي المستقر عند 147.80.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز المذكور سابقا والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الهابطة وليمنحه ذلك فرصة لتجديد الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 152.90 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة حاليا قرب 153.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 148.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط