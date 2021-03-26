شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية بعد ملامسة مستوى 57.40 يوم أمس، ليتجه نحو عملية إعادة اختبار محتملة للمقاومة المحورية 59.85، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه التالية لتصل إلى 54.85.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 59.85 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط