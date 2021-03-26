«أبوظبي إنتركونتيننتال» تعلن قائمة البنوك والمؤسسات المالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن يتم تداول عقود خام مربان الآجلة كعقود تسليم فعلية في إمارة الفجيرة

23 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة للعقود

من بين الأعضاء بي إن بي باريبا وسيتي بنك وجولدمان ساكس وميزوهو وسوسيتيه جنرال

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أعلنت «بورصة إنتركونتيننتال»، المدرجة في بورصة نيويورك، عن انضمام 23 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وذلك قبيل إنطلاق أعمال «بورصة أبوظبي انتركونتتنتال للعقود الآجلة».الأمر الذي يمكن العملاء المسجلين في البورصة من تداول العقود الآجلة لخام مربان من خلال هذه المجموعة من البنوك والمؤسسات المالية.

وتضم القائمة من بين أعضائها «إيه بي إن آمرو شيكاغو كليرينج» و«أدفانتيدج فيوتشرز»، و«إيه دي إم إنفستور سيرفيسيز ليمتد»، و«بانكو سانتاندر»، و«بي إن بي باريبا إس إيه»، و«سيتي بانك جلوبال ماركتس ليمتد»، و«جولدمان ساكس آند كو وجولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي. إتش. فاينانشيال ليمتد»، و«ميزوهو سيكيوريتيز يو إس إيه»، و«فيليب كابيتال إنك»، و«آر جيه أوبراين آند أسوسيتس»، و«سوسيتيه جنرال».

المقاصة الخاصة

وستُجرى عمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة»، غرفة مقاصة الطاقة التابعة لـ «بورصة إنتركونتيننتال» وسيقوم الأعضاء المعنيون بعمليات المقاصة الخاصة بجميع الصفقات التي تتم من خلال «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، في حين تقوم «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة» بتسويتها، سواء كانت لحساب أحد العملاء أو الأعضاء أو لحسابهم الخاص.

ويعد إطلاق أدنوك لعقود خام مربان الآجلة أحدث خطوة تتخذها أدنوك ضمن النقلة النوعية الشاملة في كافة مجالات وقطاعات أعمالها، بهدف التحول إلى شركة متقدمة تركز على السوق وتلبية احتياجات عملائها.

ويساهم التداول الحر للعقود الآجلة لخام مربان، جنباً إلى جنب وعلى نفس النظام العالمي الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها، كما يسهم في دخول خام مربان لأسواق جديدة وعملاء جدد، ويوفر مرونة أكبر لعملاء أدنوك في إدارة مشترياتهم من النفط الخام وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق والتحوط بشكل أفضل.

عقود تسليم فعلية

ومن المقرر أن يتم تداول عقود خام مربان الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB»، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة حيث تسمح عمليات المقاصة في «بورصة إنتركونتيننتال» الاستفادة بهامش التعويضات وتعزيز كفاءة رأس المال للمتداولين.وبالإضافة إلى عقود خام مربان الآجلة، ستوفر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال مجموعة من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، والتي ستطلقها البورصة في اليوم الأول من التداول.

وكانت «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة» تلقت موافقة بنك إنجلترا المركزي على قيامها بتسوية العقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، فيما استكملت «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» العمليات التنظيمية المطلوبة للسماح بالوصول المباشر إلى «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» من خلال مجموعة من السلطات القضائية المختصة، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، والولايات المتحدة، وسنغافورة، وسويسرا، وهولندا، وفرنسا، والنرويج، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية التابعة لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

بورصة إنتركونتيننتال

وتخطط «بورصة إنتركونتيننتال» وأدنوك لإطلاق عمليات «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وبدء التداول في العقود الآجلة لخام مربان والأدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها نقداً مقابل الفروقات السعرية بين الخامات المختلفة في 29 مارس الجاري.

وإلى جانب «بورصة إنتركونتيننتال» وأدنوك، تنضم تسع من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية كشركاء في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، بما في ذلك «بي بي» و«إنيوس» و«جي إس كالتكس» و«إنبكس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال» و«فيتول».

جولدمان ساكس

جولدمان ساكس

وقال جوزيف نهوراي، الرئيس الشريك لـ «جلوبال فيوتشرز آند أوبشنز» في جولدمان ساكس.. «يسعدنا التعاون مع بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، حيث يأتي ذلك في إطار التزامنا المتواصل تجاه عملائنا في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، وتحقيق هدفنا الرامي إلى تسهيل الوصول إلى أسواق الطاقة العالمية وزيادة السيولة فيها».

من جانبه قال جون ميرفي، الرئيس العالمي للعقود الآجلة في «ميزوهو أميريكاز».. «نحن وعملاؤنا سعداء لهذه الفرصة المتميزة التي يتيحها إطلاق عقود مربان الآجلة. هذه الخطوة تشير إلى إحراز إنجاز مهم في أسواق النفط، ونحن على أتم الاستعداد للقيام بعمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في ’بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

سوسيتيه جنرال

وقال فرانك بورجل، الرئيس العالمي لوكالة السلع في «سوسيتيه جنرال».. «يمثل إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة فرصة متميزة لأسواق الطاقة، حيث أبدى العملاء اهتمامهم القوي بتداول عقود مربان الآجلة والعقود الأخرى ذات الصلة، وبالتالي فإننا سعداء بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للمنتجات والعقود المتداولة في البورصة الجديدة وتوفير خبراتنا في هذا المجال».

وقال جيرالد كوركوران، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «آر جيه أوبراين آند أسوسيتس».. «يسر شركة آر جيه أوبراين أن تكون عضواً مشاركاً عاماً في إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة وتوفير الوصول إلى مجموعة المنتجات العالمية لـ بورصة إنتركونتيننتال لعملائنا في مجال الطاقة».

سوسيتيه جنرال



أدفانتيدج فيوتشرز

وقال جو جينان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدفانتيدج فيوتشرز»: «يسر شركة أدفانتيدج فيوتشرز أن تكون عضواً مشاركاً ضمن المؤسسات والشركات المعنية بإجراء عمليات المقاصة والتسوية لإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة. ونحن على ثقة أن بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة ستوفر فرصة ممتازة للتداول لعملائنا على مستوى العالم».

وتعد «بورصة إنتركونتيننتال» مشغلاً رائداً لبورصات وغرف المقاصة العالمية بما فيها بورصة نيويورك للأوراق المالية والمزود لتكنولوجيا الرهن العقاري وخدمات البيانات والإدراج.