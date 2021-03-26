شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 26-3-2021، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك، وثبت سعر الدولار واليورو والدينار الكويتى، والريال السعودى، والجنيه الاسترلينى، وبلغ سعر الدولار عند 18.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4%أمس الخميس، ومن المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر أن تصدر في وقا لاحق اليوم الجمعة انتعاش مبيعات التجزئة البريطانية مما قد يمنح العملة المزيد من الدعم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.42 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليومثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.42 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 49.09 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.