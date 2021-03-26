شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد سوق الدواجن اليوم الجمعة 26-3-2021، استقرارًا في أسعار البيض والدواجن وذلك وفقا لما أكدته الشعب الرسمية للثروة الداجنة بالغرف التجارية.

وقال عدد من أصحاب محلات الدواجن، إن الأسعار تشهد استقرارا لجميع الأنواع، موضحين أن سعر كيلو للدواجن البيضاء يتراوح بين 26-30 بحسب المنطقة، وأسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضافوا، أن أسعار البيض تشهد استقرار، وسجل سعر البيض الأبيض 39-42 جنيها للكرتونة للمستهلك ، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.