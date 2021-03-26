شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.

وفى سياق متصل سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.68 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

15.79 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.