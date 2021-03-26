الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.

 

وفى سياق متصل سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس ، وارتفاع عوائد الخزانة.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.69 جنيه للشراء.

 

15.79 جنيه للبيع.

 

0e2438ce8d.jpg سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

5228ef6ada.jpg سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.

 

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.

 

15.79 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.69 جنيه للشراء.

 

15.79 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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