شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الهدف الأول– تحليل - 26-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين باستئناف الهجوم التصحيحي الهابط لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله للهدف الأول بوصوله نحو 1142.00, نتوقع استمرار تذبذب السعر ضمن المسار التصحيحي الهابط بثبات الحاجز الأولي المتمركز قرب 1195.00 ولنتوقع بتعرضه لضغوط سلبية جديدة, الوصول قريبا نحو 1105.00 ومن ثم ليضغط على مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 1070.00.

نلاحظ من الرسم المرفق استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليدعم بدوره الترجيح التصحيحي الهابط وليستمر بتقديم العزم السلبي لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1180.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط