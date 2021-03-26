شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف الأول– تحليل -26-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النحاس بتداولات يوم أمس الهدف التصحيحي الأول والمتمثل بمستوى 3.9500 ليرتد بعد ذلك محاولا تجميع المزيد من العزم السلبي لتأكيد الاستمرارية السلبية خلال الفترة القريبة.

فثبات الحاجز الإضافي المتمركز قرب 4.1400 يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار التصحيحي الهابط لنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, الوصول نحو 3.8800 وبتجاوزه قد ينجح باختبار دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 3.6600 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0550 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط