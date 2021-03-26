شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تجتاز الهدف الأول – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.9375 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الممتد عند 0.9494.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً بشرط الثبات فوق 0.9375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9350 والمقاومة 0.9470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد