شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية يوم أمس لكنه يعود للاستقرار حول 0.7615، محافظاً على ثباته دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار التوجه نحو 0.7500 كهدف تالي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7615 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لمحاولة التعافي وزيارة مستوى 0.7765 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط