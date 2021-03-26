شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت صعوداً بعد اختبار حاجز 61.00 يوم أمس، ويقترب من اختبار مستوى 62.95، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب تبدأ عند 64.55.

نشير إلى أن كسر 61.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 60.40 وتمتد إلى 57.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط