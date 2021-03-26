شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا المنتظر عند 24.55 وارتد صعوداً ليتذبذب حول مستوى 25.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية وتحقيق أهداف سلبية تمتد إلى 24.00.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط