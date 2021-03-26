شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار جانبي – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب في مسار جانبي بين مستويات المقاومة 1740.00 والدعم 1720.00، ويواجه تعارض بين المؤشرات الفنية، مما يجعلنا نرجّح سيطرة الحركة الجانبية إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1700.00 ثم 1692.00، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح الاندفاع للتعافي وتحقيق مكاسب تصل إلى 1765.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي