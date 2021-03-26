شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بمحاولات تجاوز مستوى 1.2600، ونلاحظ أن السعر يفتقد للعزم الإيجابي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2745 كمحطة تالية.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً ما لم يتم كسر مستوى 1.2525 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2525 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد