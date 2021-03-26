شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يهاجم المقاومة – تحليل - 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين مزيد من الارتفاع ليبدأ بمهاجمة مستوى 109.22، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 110.30 الذي يمثّل الهدف الإيجابي الأول.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 108.85 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 109.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد