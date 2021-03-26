شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 17 من آذار/مارس، حينما اختبر الأعلى له من 15 من هذا الشهر وعكس آنذاك الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020، وليعد بصدد استأنف مسيرات المكاسب الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 109.26 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.19، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 109.31، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.13.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.3% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف النوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.3% متفوقة على التوقعات بانكماش 0.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 0.8% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وانخفاض الدخل الشخصي 7.3% مقابل ارتفاع 10.0% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 85.5$ مليار مقابل 83.7$ مليار في كانون الثاني/يناير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 83.6 مقارنة بالقراءة الأولية عند 83.0 ومقابل 76.8 في شباط/فبراير الماضي.