شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 19 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الامريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.60% لتتداول عند 25.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.15$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.05$ للأوتصة، وذلك مع تراجع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 92.75 مقارنة بالافتتاحية عند 92.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 0.8% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وانخفاض الدخل الشخصي 7.3% مقابل ارتفاع 10.0% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 85.5$ مليار مقابل 83.7$ مليار في كانون الثاني/يناير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 83.6 مقارنة بالقراءة الأولية عند 83.0 ومقابل 76.8 في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس في مقابلة مع برنامج "إصدار الصباح" على قناة "إن-بي-أر" بأنه "بينما نحرز تقدماً جوهرياً إضافياً نحو أهدافنا، سنعيد تدريجياً كمية سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي اشترينها"، مضيفاً "سنعمل بشكل تدريجي للغاية بمرور الوقت وبشفافية كبيرة، عندما يتعافى الاقتصاد بالكامل تقريباً، سنقوم بسحب الدعم الذي قدمناه خلال أوقات الطوارئ".

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ونود الإشارة، لكون باول نوه ضمن النصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة.

وفي نفس السياق، أعرب باول الأربعاء الماضي ضمن النصف الثاني والأخير من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن كونه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمو قوي في 2021 مدعوماً بالتعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات باول في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي.

ومن جانبها أعربت يلين ضمن شهادتها حيال سياسات الخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا أمام الكونجرس عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 124.54 مليون ولقي 2,738,876 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.