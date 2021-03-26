شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار بالتزامن مع فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات قمة الاتحاد الأوروبي والقمة الاقتصادية للاتحاد في بروكسل.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1778 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1764 والتي تعد أدنى مستوي للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1785.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 93.1 مقابل 92.4 في شباط/فبراير الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى ما قيمته 95.0 مقابل 94.2، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 91.3 مقابل 90.6 في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اليوم الثاني لقمة الاتحاد الأوروبي الذي من المقرر أن يناقش خلاله زعماء منطقة اليورو في بروكسل كيفية تعزيز الدور الدولي لليورو، كما يأتي ذلك مع فعليات قمة الاتحاد الاقتصادية والتي من المقرر أن تناقش العديد من الملفات على رأسها الاستجابة لجائحة كورونا، السوق الموحد، السياسة الصناعية، التحول الرقمي والاقتصاد بالإضافة إلى الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والعلاقات مع روسيا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 0.8% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وانخفاض الدخل الشخصي 7.3% مقابل ارتفاع 10.0% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 85.5$ مليار مقابل 83.7$ مليار في كانون الثاني/يناير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 83.6 مقارنة بالقراءة الأولية عند 83.0 ومقابل 76.8 في شباط/فبراير.