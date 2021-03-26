شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة 1% مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ التاسع من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.70% لتتداول حالياً عند 1,152.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,160.3$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,152.20$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.78 مقارنة بالافتتاحية عند 92.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 0.8% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وانخفاض الدخل الشخصي 7.3% مقابل ارتفاع 10.0% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 85.5$ مليار مقابل 83.7$ مليار في كانون الثاني/يناير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 83.6 مقارنة بالقراءة الأولية عند 83.0 ومقابل 76.8 في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 124.54 مليون ولقي 2,738,876 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.