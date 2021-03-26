شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار النفط تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ستة أسابيع مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية في أربعة جلسة من الأدنى لها منذ الثامن من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية في أربعة جلسة من الأدنى لها منذ الثامن من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.28% لتتداول عند مستويات 59.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.48$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.56$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.77% لتتداول عند 62.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 62.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 61.95$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.80 مقارنة بالافتتاحية عند 92.81، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.85.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 0.8% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وانخفاض الدخل الشخصي 7.3% مقابل ارتفاع 10.0% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 85.5$ مليار مقابل 83.7$ مليار في كانون الثاني/يناير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 83.6 مقارنة بالقراءة الأولية عند 83.0 ومقابل 76.8 في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 19 من آذار/مارس تقلص الفائض إلى 1.9 مليون برميل مقابل 2.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.4 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 502.7 مليون برميل، ولتظل المخونات أعلى 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.2 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون استأنف أسعار النفط الارتداد من الأدنى لها في ستة أسابيع يأتي عقب تراجعها بالأمس بنحو أربعة بالمائة في أعقاب ارتفاعها أمس الأول بنحو ستة بالمائة حينما محت خسائر بنفس النسبة تقريباً تكبدتها الثلاثاء وسط تقلبات موسعة تشهدها أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري مع تقييم الأسواق لتوسع العديد من البلدان مؤخراً في القيود المتعلقة بالفيروسات وعودة القلق حيال تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق، كما استفادت أسعار النفط أول أمس بشكل ملحوظ من تعليق العمل في قناة السويس (طريق تجاري رئيسي لتدفقات النفط العالمية) لإعادة تعويم سفينة الحاويات العالقة في القناة والتي قد لا تأتي فرصة لتعوميها حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 9 منصات إلى إجمالي 318 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا لا تزال تعكس تراجع بواقع 346 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.