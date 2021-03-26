شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بأكثر من الواحد بالمائة وارتفاع مؤشرات الأسهم الاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الجمعة.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.3% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف النوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.3% متفوقة على التوقعات بانكماش 0.2%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارنفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.37% ليربح 26.76 نقطة ويصل إلى المستوى 1,982.31، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.62% ليربح هو الأخر 464.87 نقطة ويصل إلى المستوى 29,194.75.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.95% ليربح 95.98 نقطة ويصل إلى المستوى 5,022.33، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.37% ليربح هو الأخر 46.18 نقطة ويصل إلى المستوى 3,409.77.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.14% ليربح 318.70 نقطة ويصل إلى المستوى 28,218.31، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.95% ليربح هو الأخر 28.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,0.37.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.32% ليخسر 39.22 نقطة ويصل إلى المستوى 12,348.83، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح 36.84 نقطة ويصل إلى المستوى 6,827.40.