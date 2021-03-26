شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. ارتفاع طفيف للبلطى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 26-3-2021 استقرارا لجميع الأصناف بإستثناء ارتفاع طفيف في أسعار السمك البلطي المزارع 1-2 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة فى سوق العبور للجملة.

وارتفع سعر البلطى المزارع 2 ليتراوح بين 19 - 20 جنيها للكيلو، مقابل 16 - 18 جنيها للكيلو، وسجل البلطى المزارع 2، 21-23 جنيها للكيلو مقابل 19-21 جنيها للكيلو، والبلطى البلدى الأسوانى يتراوح بين 17 - 37 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70 - 100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، و أسعار البورى 2 تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، والبورى 1 بين 42 - 48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون "1" لـ40-48 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.