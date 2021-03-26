شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: لدينا مخزون يكفى لـ2021 والعدس والفول لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بقرار البنك المركزى مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية وهى الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% لمدة عام قائلا إنه قرار إيجابى يدعم من توفير كافة الاحتياجات اللازمة من السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى، كما يساعد على منع ارتفاع الأسعار قبل دخول شهر رمضان المبارك للسلع التى يقبل عليها المواطنين بكميات كبيرة.

وأضاف رجب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جميع الأصناف التى ذكرها البنك المركزى لدينا بها وفرة وومخزون يصل إلى 6 أشهر فالقمح متوفر وسيبدأ ظهور الإنتاج الجديد إبريل المقبل ، كما أن كميات الفول متوفرة بمدة لا تقل عن 6 أشهر أيضا، أما الأرز متوفر لدينا كميات تكفى حتى نهاية 2021 الجارى.

وتابع رئيس شعبة الأرز، إن أسعار الأرز فى الأسواق حاليا الجملة فى المعبأ يتراوح من 6 إلى 8.5 جنية والأرز السايب يبدأ من 6 جنيات للكيلو، ويتراوح متوسط سعر الكيلو للمستهلك على حسب اختلاف المناطق ما بين 9 إلى 11 جنيه للكيلو، وأكد على أن هناك استقرار فى أسعار الفول استعدادا للشراء خلال شهر رمضان، كما أن هناك الكثير من المواطنين أقبلوا على الشراء وتجهيز الشنط الرمضانية وتوزيعها على المحتاجين خلال الأيام القليلة القادمة قبل دخول شهر رمضان.

وقرر البنك المركزى أول أمس الثلاثاء مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2022.

وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك اليوم تقضي بسريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وأكد أن ذلك يأتى فى ضوء ضوابط العمليات الاستيرادية الصادرة فى ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة له، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية، وفى ضوء متابعة البنك المركزى لاحتياجات السوق المصرية.