شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير رصيفى الإسكندرية ودمياط بتكلفة 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركاتها التابعة الإسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة رصيف ميناء دمياط 5 و6 ورصيف الإسكندرية من 55 لـ62 ، بتكلفة تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وبمشاركة العديد من الجهات، منها هيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط تعرف على مستجدات تطوير تلك المشروعات.

1- تم الانتهاء من تنفيذ 50% من اعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى،5 و6 دمياط والذى من المتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة بعدما تأخر جراء جائحة كورونا.

2- تكلفة المشروع ارتفعت لنحو 700 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه .

3- طول رصيف تداول الحاويات ارتفع ل 1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا، لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر.

4- بلغت نسب تنفيذ العمل برصيف الإسكندرية من رصيف 55 حتى 62 نحو 55‎%‎ .

5- تصل تكلفة إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لنحو 5.3 مليار جنيه.

6- ينفذ المشروع هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية.

7- حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، وحصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.

8- تم اسناد إدارة محطة الحاويات الجديدة البالغ مساحتها 560 ألف متر مربع بأرصفة بواجهة بحرية تبلغ 2500 متر، وبطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة والتى سيتم تشغيلها العام المقبل لمجموعة CMA CGM المتخصصة فى مجال الشحن البحرى والخدمات اللوجستية.