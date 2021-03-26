شكرا لقرائتكم خبر عن موجة صعود متأخرة تنعش الأسهم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأسهم الأمريكية بفضل موجة صعود فى ختام تعاملات أمس الخميس، واشترى المستثمرون فى الشركات المرجح أن تبلى بلاء حسنا فى ظل التعافي، إلى جانب الأسهم المنخفضة فى الآونة الأخيرة مثل أبل وتسلا، توقعا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بأسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، بحسب "روسيا اليوم".

فقد استشهد الرئيس جو بايدن ببيانات لوزارة العمل تظهر تراجع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة كدليل على إحراز تقدم اقتصادي، وهى الأخبار ذاتها التى تغاضى عنها المستثمرون فى وقت سابق مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية معظم الجلسة.

وأظهر تقرير وزارة العمل تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضى إلى أدنى مستوى لها فى عام، فى مؤشر على أن الاقتصاد الأمريكى بصدد نمو أقوى مع تحسن الوضع الصحى وارتفاع درجات الحرارة.

وقال تيم جريسكى مدير استراتيجيات الاستثمار لدى "إنفرنس كاونسل" فى نيويورك، "إنها سوق أسهم مرتبكة للغاية، لا توجد قيادة حقيقية.. فى يوم تكون أسهم الدورة الاقتصادية هى المفضلة، وفى اليوم التالى أسهم التكنولوجيا.. لكن ثمة جانب إيحابي، هو أنه لا يوجد ما أسميه البيع العنيف".

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 200.81 نقطة بما يعادل 0.62 بالمئة ليصل إلى 32620.87 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بمقدار 20.59 نقطة أو 0.53 بالمئة مسجلا 3909.73 نقطة، وتقدم "المؤشر ناسداك المجمع" 15.79 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 12977.68 نقطة.