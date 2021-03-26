شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يغلق على ارتفاع بأكثر من 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيم ستوب" خلال تداولات اليوم الخميس بشكل حاد في ظل مراقبة الأسواق لإعادة الهيكلة الإدارية للشركة.



وأعلنت "جيم ستوب" عن أن مجلس إدارتها سوف يشكل لجنة استراتيجية لتقييم الفريق الإداري التنفيذي ومدى كفاءته في تلبية المطالب المالية والإدارية.



وهبط سهم "جيم ستوب" أمس الأربعاء بنسبة تزيد عن 30% في أعقاب إعلان شركة ألعاب الفيديو الأمريكية عن خطتها لإصدار أسهم إضافية.



كانت "جيم ستوب" قد أعلنت هذا الأسبوع عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق صافي ربح قدره 80.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بتسجيل أرباح قدرها 21 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "جيم ستوب" أرباحا معدلة قدرها 1.34 دولار لكل سهم بينما توقع محللون تسجيل أرباح معدلة عند 1.35 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات، فقد بلغت 2.12 مليار دولار خلال الربع المالي المنتهي بنهاية يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون تسجيل إيرادات عند 2.21 مليار دولار بعد إيرادات قدرها 2.19 مليار دولار قبل عام.



وفي ختام الجلسة، قفز سهم "جيم ستوب" بنسبة 52.6% وأغلق عند 183.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 187.5 دولار وأقل سعر عند 116.9 دولار.