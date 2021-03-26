شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق منخفضا بفعل الضغوط على قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي المدرج في "وول ستريت".



وكانت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية قد واجهت دعوات إضراب لعمال مستودعاتها في إيطاليا بسبب تردي أحوال الموظفين والمطالبة بتحسين الأجور.



وذكرت الشركة اليوم إنها سوف تبدأ تطعيم موظفيها في الولايات المتحدة للوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن برنامج توزيع اللقاحات سوف يبدأ من "كانساس" و"نيفادا" و"ميسوري"، على أن يتم توزيع المزيد على العمالة في مدن أخرى لاحقا.



وأوضحت "أمازون" أنها ستدشن مراكز طبية متنقلة قرب أماكن عمل موظفيها على مدار 5 أيام لتوزيع اللقاحات، كما أن الشركة تنوي توزيع حوافز نقدية في أماكن العمل للموظفين الذين لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الطبية المذكورة.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد قرر رفع هدفه بشأن اللقاحات بتوزيع 200 مليون جرعة بنهاية الشهر المقبلة مقارنة بالهدف السابق عند 100 مليون جرعة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.3% وأغلق الجلسة عند 3046.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3109.7 دولار وأقل سعر عند 3037.14 دولار.