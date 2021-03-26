شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره إلى أكثر من 5% و"برنت" يتراجع 4.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعمق الخام خسائره في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول حول العالم.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة وتشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس "كورونا" مع ارتفاع الإصابات، وذلك على الرغم من توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



ونتيجة لعودة قيود الإغلاق إلى التشديد، سادت المخاوف في الأسواق من تضرر الطلب العالمي على النفط مرة أخرى.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.4% إلى 57.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 57.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 4.5% إلى 61.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.