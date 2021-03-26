شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتصدر قائمة الخمس الكبار الأكثر تصديرا لمصر خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت حجم الواردات المصرية من أكبر 5 أسواق عالمية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات نحو 2 مليار و332 مليون دولار فى شهر ديسمبر الماضى، بينما كانت 2 مليار و404 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 72 مليون و182 ألف دولار.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الصين مازالت محتفظة بصدارة قائمة الدول التي تستورد منها مصر، وبلغت قيمة الواردات المصرية منها 957 مليون و438 ألف دولار، مقابل مليار و60 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 102 مليون و876 ألف دولار، يليه الواردات من المملكة العربية السعودية وبلغت قيمتها 405 مليون و159 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 432 مليون و119 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع 26 مليون و960 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا، كلا من الواردات المصرية من ألمانيا وبلغت قيمتها 349 مليون و38 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 402 مليون و807 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 53 مليون و768 ألف دولار، إلى جانب دولة الكويت التي بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 316 مليون و953 ألف دولار، مقابل 176 مليون و743 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 140 مليون و210 ألف دولار، وأخيرا روسيا والتي بلغت الواردات المصرية منها نحو 304 مليون و87 ألف دولار، مقابل 332 مليون و875 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 28 مليون و788 ألف دولار.