شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، حيث تلقت دعما من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة كورونا.



وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد "باول" على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.



هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 4.3% أو ما يعادل 2.62 دولار وأغلق عند 58.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 57.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 3.8% أو ما يعادل 2.46 دولار وأغلق الخام عند 61.95 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 199 نقطة) إلى 32619 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32672 نقطة وأقل مستوى عند 32071 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3909 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 3919 نقطة وأقل مستوى عند 3853 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 12977 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13021 نقطة وأقل مستوى عند 12786 نقطة.